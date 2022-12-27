شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير.. تين هاج فى ورطة بسبب قرار الإدارة بإحتمالية بيع اليونايتد! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إحتمالية بيع اليونايتد فى الفترة المقبلة، حيث أكدت أن إدارة الفريق أبلغت المدرب الهولندي تين هاج عن صعوبة إبرام تعاقدات جديدة فى المريكاتو الشتوي القادم لهذا السبب، الشئ الذي يجبره على إكمال الموسم بلاعبيه الحاليين.

وأشار الصحفي سيمون جونز فى تقريره الصحفي الأخير أن إدارة اليونايتد أتاحت للمدرب فرصة الإعارات فقط خلال الفترة الحالية، أي أن التعاقدات القادمة ستكون على سبيل الإعارة فقط إذا أصر على التعاقد مع لاعبين جدد، الأمر الذي قد ترفضه إدارات الأندية الآخري الراغبة فى تحقيق أكبر إستفادة مادية من لاعبيها.



تين هاج يهدد اليونايتد بالرحيل!

وأفادت بعض المصادر عن إحتمالية رحيل تين هاج عن تدريب اليونايتد فى الفترة المقبلة، خاصة أن قرار الإدارة الغريب يقف أمام طموحه مع الفريق فى تكوين فريق قوي قادرًا على حصد الألعاب، الشئ الذي يتعارض مع مشروعه لدي الفريق، بعد أن تلقي وعودًا قوية بإبرام العديد من الصفقات القوية فى يناير المقبل.



اليونايتد يسير على خطي تشيلسي!

ويعد قرار بيع النادي ليس الأول والأخير الذي يتم فى الدوري الإنجليزي، فقد سبق لنادي تشيلسي بيع أسهمه فى النادي خلال الفترة القليلة الماضية، بجانب عرض ملاك ليفربول بيع النادي أيضًا منذ عدة شهور قلائل ماضية، الأمر الذي يعكس الحالة الإقتصادية السيئة للأندية فى الفترة الأخيرة.