انت الان تتابع خبر خبير اقتصادي: ارتفاع أسعار الدولار مؤقت وهذا مصير "الطبقات الهشة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المرسومي في تدوينة تابعتها الخليج 365، إن "الارتفاع الحالي في سعر صرف الدولار مقابل الدينار هو ارتفاع مؤقت مهما طال امده".

وتابع، "ولكن المشكلة ان اسعار السلع قد ارتفعت نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار وعندما يعود الدولار الى مستواه السابق لن ترجع اسعار السلع الى ما كانت عليه قبل ارتفاع الدولار".



واستدرك المرسومي، "لان اسعار السلع مرنة في الصعود وغير مرنة في النزول وهو ما سيلحق الضرر بأصحاب الدخول الثابتة وجمهور الفقراء".

