لجنة المسابقات تقرر تأجيلَ مباريات دوري الدرجة الأولى

الخليج 365 – رياضة

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تأجيلَ مباريات دوري الدرجة الأولى ابتداءً من الجولةِ التاسعة.



وقال الاتحاد العراقي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تقرر تأجيلَ مباريات دوري الدرجة الأولى ابتداءً من الجولةِ التاسعة إلى موعدٍ لاحقٍ سيحدد بعد انتهاء بطولة كأس الخليج التي ستنطلق في السادس من شهر كانون الثاني ٢٠٢٣ في البصرة، باستثناء مباراة مصافي الجنوب وبيشمرگة السليمانية التي ستلعب في موعدها المحدد سابقاً".

وأضاف البيان ان ذلك جاء لانشغال المختصين بالجانبين الإداري والأمني بتوفير الدعم والمساندة لتلك البطولة والتركيز على نجاحها".