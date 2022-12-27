انت الان تتابع خبر تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في شمال العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان، أنه "بتاريخ الـ 26 كانون الأول 2022، قتل جندي تركي يدعى حسين قورقماز في منطقة عملية "المخلب – القفل" ضمن أراضي إقليم كردستان".

وفي 17 نيسان أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا وزاب وأفشين ـ باسيان داخل الاراضي العراقية.

