انت الان تتابع خبر بينها رأس حربي.. العثور على "مجمدة" تحمل مواد متفجرة وأسلحة في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، عن "القوات الأمنية عثرت على جسم غريب (مجمدة) تثير الشك في منطقة النهروان جنوب بغداد "، مبينا أن "القوات الأمنية شرعت وعلى الفور بالتوجه الى المكان بعد ورود معلومات عن المواد".وأضاف، أن "المواد التي تم عثور عليها عديدة وتمثلت: ــ عبوة صغيرة محلية الصنع عدد (1)ـ رأس حربيـ صاروخ عدد (1)ـ بطل ماء بلاستيكي سعة نصف لتر (عبوة) عدد (3) يحتوي على مادة (C4)ـ قاعدة هاون عدد (1) محلية الصنعـ صاروخ كاتيوشا عدد (1)ـ سطل سعة (٢٠ لتر) عدد (2) يحتوي على مادة (C4)ـ جلكان عدد (١) سعة (20 لتر) يحتوي علىـ مادة (C4)

وبين المصدر: "تم رفع المواد من قبل مفرزة هندسة المتفجرات دون حادث يذكر".

