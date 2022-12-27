انت الان تتابع خبر مع تفشي كورونا.. تراجع أرباح الشركات الصناعية في الصين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد المكتب الوطني للإحصاء، اليوم الثلاثاء، إن أرباح الشركات الصناعية في الفترة من يناير إلى نوفمبر تراجعت بنسبة 3.6% عن العام السابق، وذلك بالمقارنة مع انخفاض بنسبة 3% في الأشهر العشرة الأولى من العام.وقال تشو هونغ كبير الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء في بيان: "تباطأ الإنتاج الصناعي وزاد ضغط العمليات التجارية في نوفمبر بسبب عوامل مثل عودة ظهور حالات كوفيد والطلب غير الكافي.

وشهدت صناعة معالجة النفط والفحم والوقود الأخرى انخفاضاً في الأرباح بنسبة 74.9% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى نوفمبر، في حين عانى قطاع صهر المعادن الحديدية وكبسها من تراجع بنسبة 94.5%، وفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء. ذكرت بلومبرغ سابقاً أن الطلب الصيني الضعيف وسط تفشي فيروس كوفيد واستمرار أزمة العقارات أجبر المصانع على خفض الإنتاج.



ولم يصدر مكتب الإحصاء بيانات شهر نوفمبر منفصلة، إلا أن حسابات بلومبرغ المستندة إلى بيانات المكتب تظهر أن الأرباح الصناعية انخفضت بنسبة 8.9% الشهر الماضي على أساس سنوي.

وقدمت الأرقام علامة أخرى على ضعف الاقتصاد الصيني الشهر الماضي عندما كانت القيود الصارمة لا تزال سارية لاحتواء تفشي كوفيد. تباطأ نمو الناتج الصناعي إلى أدنى مستوى له منذ مايو في نوفمبر، بينما استمرت أسعار المصنع في الانكماش.

وقال تشو: "بالنظر إلى المستقبل، فإن حالات الإصابة بفيروس كوفيد ستحد من تعافي أرباح الشركات الصناعية على المدى القصير وسيظل القطاع تحت الضغط من خلال انكماش الطلب وصدمات سلسلة التوريد وضعف التوقعات، ويجب علينا تنسيق ضوابط كوفيد بشكل أفضل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان سلاسة الصناعة وسلاسل التوريد، وبذل الجهود لتوسيع الطلب المحلي.