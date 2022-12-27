انت الان تتابع خبر مطار بغداد ينفي توقف الحركة الجوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الادارة في بيان ورد لـ الخليج 365، "نود أن توضح لكافة مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار والرأي العام، بأن الحركة الجوية في المطار تسير بانسيابية عالية ولا يوجد أي توقف في حركة الملاحة الجوية".ولفتت الى "أهمية الاعتماد على الإخبار من مصادرها الرسمية وتوخي الدقة في نقل المعلومات والبيانات في مواقعهم الخبرية ".

وكانت إدارة مطار بغداد الدولي قد أعلنت، يوم امس الاثنين، توقفت الحركة الملاحية في المطار نتيجة موجة الضباب الكثيقة، فيما عاودت الرحلات بعد وقت قصير.