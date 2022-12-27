شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز شروط الحصول على تراخيص الهجرة الدائمة وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج، على عدد من الاشتراطات للحصول على هجرة دائمة خارج مصر، حيث نص القانون على أن كل مصرى اكتسب جنسية دولة أجنبية أو حصل على إذن بالإقامة الدائمة فيها أو أقام بها مدة لا تقل عن عشر سنوات، أو حصل على إذن بالهجرة من إحدى دول المهجر التى تحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الهجرة.

وحدد القانون شروط الحصول على تراخيص الهجرة الدائمة، على النحو الآتى:

1.الحصول على موافقة دولة المهجر.

2. الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة.

3. يتم تقيد اسم كل من يرخص له بالهجرة الدائمة بسجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة، وينظم هذا السجل والقيد فيه باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

4. يحق للمهاجر هجرة دائمة أن يكتسب جنسية دولة المهجر مع احتفاظه بالجنسية المصرية ويثبت هذا الحق لزوجته وأولاده القصر المهاجرين معه ولزوجته الأجنبية إذا تقدمت بطلب لاكتساب الجنسية المصرية، وذلك كله وفقا للأحكام والإجراءات المقررة بمقتضى القانون الخاص بالجنسية المصرية.