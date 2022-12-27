شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سابقة تاريخية.. أوكرانيا تغير موعد "عيد الميلاد" للابتعاد عن روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عمقت الحرب انسلاخ الأوكرانيين عن الكنيسة الروسية الشرقية، ودفعت إلى تغيير موعد الاحتفال بأكثر الأعياد قداسة، وفق صحيفة أمريكية.

وللمرة الأولى في تاريخهم، احتفل الأوكرانيون بعيد الميلاد في الخامس والعشرين من ديسمبر، بدلا من السابع من يناير ما يعكس رغبتهم في التشبه بالغرب أكثر من روسيا، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وخلص استطلاع للرأي أُجري على تطبيق "ديا" للهواتف الذكية، والذي يستخدمه معظم الأوكرانيين لتخزين مستنداتهم الشخصية والوصول إلى الخدمات العامة، عن التاريخ الذي يفضله المواطنون للاحتفال بعيد الميلاد، إلى اختيار نحو 60% (من نحو 383000 مشارك في الاستطلاع) يوم 25 ديسمبر.

فيما جاء تاريخ 7 يناير في المرتبة الثانية.

وفي مقابلة مع الصحيفة، قالت ناديا زالنيتسكا البالغة من العمر 26 عاما: "هذا هو تقليدنا الجديد. لا نريد أن نفعل نفس الشيء الذي تفعله روسيا، يحتفل الكثيرون في العالم بعيد الميلاد في 25 ديسمبر، لذلك سنحتفل به أيضا".

وألمح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى التقليد الجديد خلال كلمته في الكونجرس الأسبوع الماضي، قائلا: "خلال يومين سنحتفل بعيد الميلاد. ربما على ضوء الشموع، ليس لأنه أكثر رومانسية، لا.. ولكن لأنه لن تكون هناك كهرباء".

وكانت الحكومة الأوكرانية أعلنت يوم الـ25 من ديسمبر عطلة وطنية عام 2017.

وفي عام 2020، أعلن متروبوليت إبيفانيوس، زعيم الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا، استعداده لتغيير موعد الاحتفال رسميا إذا دعم أتباعه القيام بذلك.

وعقب الهجوم الروسي على أوكرانيا اكتسبت هذه الحركة زخما، ومنحت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية الإذن رسميا في أكتوبر للأبرشيات لإقامة قداس عيد الميلاد في 25 ديسمبر.

وفقًا لمركز بيو للأبحاث، يدين غالبية الأوكرانيين بالأرثوذكسية، لكن السنوات الثلاث الماضية شهدت انفصالهم إلى طائفتين متشابهتن: الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المتحالفة مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، والكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا، والأخيرة انشقت عام 2018 لإنشاء كيان كنسي مستقل.

وتراجعت شعبية الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة لبطريركية موسكو، التي كان يُنظر إليها في السابق باعتبارها قوة مؤثرة في الدعاية الروسية في أوكرانيا، منذ بداية الحرب.

ورغم إعلان الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية النأي بنفسها رسميا عن بطريركية موسكو في مايو بسبب دعمها للحرب، اتهمت كييف مرارا رجالها بالولاء لروسيا.

وكان الرئيس زيلينسكي أعلن اعتزام إدارته وضع مسودة لقانون يحظر عمل المنظمات الدينية التابعة لمراكز النفوذ في الاتحاد الروسي، في أوكرانيا، كما أمر بإجراء تحقيق في عمل الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.

ووفقا لـ "واشنطن بوست"، اعتقلت السلطات الأوكرانية عشرات القساوسة هذا الخريف بزعم مساعدتهم روسيا، وتقديم معلومات للجيش الروسي.

وداهم جهاز الأمن الداخلي في أوكرانيا الأديرة والكنائس في جميع أنحاء البلاد بحثا عن أدلة، فيما قال مسؤولو إدارة أمن الدولة إن بعض المداهمات كشفت عن مواد مؤيدة للكرملين.

فيما رفضت الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية الاتهامات بالتعاون مع روسيا، ووصفتها بأنها "لا أساس لها".