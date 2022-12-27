شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "عميل روسيا " بقلب استخبارات ألمانيا.. معلومات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - على مدار أيام تفجرت قضية القبض على عميل لصالح روسيا في قلب استخبارات ألمانيا، إذ تظهر التحقيقات تفاصيل متفجرة أولا بأول.

وفقًا لتقارير من شبكات "إن دي آر" و"في دي آر" الإعلامية الألمانية، كشفت التحقيقات أن الضابط في الاستخبارات الخارجية الألمانية "كارستن.ل"، قدم معلومات سرية حول الوضع في أوكرانيا إلى روسيا.

وتفيد التحقيقات بأن المتهم، المعتقل منذ أسبوع، تعرض للابتزاز من قبل روسيا، وفق ما نقلته صحيفة بيلد الألمانية عن دوائر أمنية.

وبحسب التقرير، لم يرغب المدعي العام الاتحادي وجهاز الاستخبارات الخارجية في التعليق على الأمر، وأشار كلاهما فقط إلى بياناتهما الصحفية الصادرة يوم الخميس الماضي.

وعمل "كارستن.ل" كموظف كبير في قسم "الاستطلاع الفني" السري للغاية في دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية.

ويُشتبه في أنه تمكن من الوصول إلى جميع بيانات الاتصال التي حصلت عليها دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية من خلال التنصت على المكالمات الهاتفية في جميع أنحاء العالم.

ويشتبه أيضا في أنه قدم المعلومات الواردة من أجهزة سرية صديقة، خاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، إلى الروس، ما يعد بمثابة الكارثة لعلاقات جهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية مع أجهزة الدول الأخرى.

والخميس الماضي، مثل الضابط "كارستن.ل" أمام قاضي التحقيق في محكمة العدل الاتحادية في كارلسروه الألمانية، والذي أمر باحتجازه على ذمة التحقيق.

وفقا للقانون الجنائي، يمكن أن يُعاقب كارستن على الخيانة بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وتصل إلى السجن مدى الحياة في الحالات الخطيرة بشكل خاص مثل حالته.