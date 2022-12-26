نيويورك: ارتفاع قتلى العاصفة الثلجية إلى 27

ذكرت سلطات نيويورك أن عدد القتلى جراء عاصفة ثلجية قبل عيد الميلاد أصابت منطقة بوفالو، وأغلب أنحاء البلاد بالشلل ارتفع إلى 27 في غرب نيويورك، حيث خرجت المنطقة من واحدة من أسوأ حالات الطقس المرتبطة باالكوارث في تاريخها، وتم العثور على القتلى في سياراتهم ومنازلهم وفي ضفاف الجليد.

ومات البعض أثناء تجريف الثلج، ويُلقى باللوم الآن على العاصفة التي اجتاحت معظم أنحاء البلاد مع استمرار جهود الإنقاذ والإنعاش.

عالقون في السيارات

وقال مارك بولونكارز، المدير التنفيذي لمقاطعة إيري، إن 10 أشخاص آخرين لقوا حتفهم هناك خلال العاصفة، من بينهم ستة في بوفالو، وحذر من احتمال سقوط المزيد من القتلى. وقال: «تم العثور على البعض في السيارات، والبعض الآخر تم العثور عليه في الشارع على ضفاف الجليد»، «ونعلم أن هناك أشخاصًا عالقون في السيارات لأكثر من يومين»، ودفعت ظروف التجميد وانقطاع التيار الكهربائي البوفالونيين إلى التدافع للوصول إلى أي مكان بسبب الحرارة وسط ما وصفه هوشول بأنه أطول عاصفة ثلجية متواصلة في المدينة على الإطلاق.

قطع السبل

وهبت العاصفة الثلجية في غرب نيويورك مما تسبب في تقطع السبل بسائقي السيارات، وقطع التيار الكهربائي ومنع طواقم الطوارئ من الوصول إلى السكان في المنازل المتجمدة والسيارات المتوقفة، وغطت الانجرافات الثلجية الضخمة السيارات يوم الاثنين تقريبًا، وكانت هناك آلاف المنازل، كانت مظلمة بسبب نقص الطاقة.

ومن المتوقع أن تحصد العاصفة الهائلة المزيد من الأرواح؛ لأنها حاصرت بعض السكان داخل المنازل، وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل والشركات.

إطلاق التحذير

كما امتد الطقس القاسي من البحيرات العظمى بالقرب من كندا إلى ريو غراندي على طول الحدود مع المكسيك، وواجه حوالي 60% من سكان الولايات المتحدة نوعًا من التحذيرات المتعلقة بالطقس الشتوي، وانخفضت درجات الحرارة بشكل كبير عن المعدل الطبيعي من شرق جبال روكي إلى جبال الأبلاش.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إن الهواء المتجمد في القطب الشمالي «الذي يلف معظم النصف الشرقي من الولايات المتحدة» سيتحرك ببطء.

وشهدت بوفالو رياحًا بقوة الإعصار وثلوجًا تسببت في حدوث تعتيم أدى إلى شل جهود الاستجابة للطوارئ، وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول إن كل سيارة إطفاء تقريبًا في المدينة تقطعت بها السبل يوم السبت، وناشدت الناس يوم الأحد احترام حظر القيادة المستمر في المنطقة.

تطورات أخرى

قالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إن إجمالي الثلوج في مطار بوفالو نياجرا الدولي بلغ 43 بوصة (1.1 متر).

وقال مسؤولون إن المطار سيغلق حتى صباح الثلاثاء.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال تساقط ثلوج إضافية بمقدار قدم واحد إلى قدمين (30 إلى 60 سنتيمترا) في بعض المناطق.