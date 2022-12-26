تركيا: حرب روسيا وأوكرانيا مستمرة في 2023

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنه من المرجح أن تستمر حرب روسيا ضد أوكرانيا في 2023، لذلك ستستمر جهود أنقرة من أجل السلام أو على الأقل وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في المستقبل القريب.
وأشار للصحفيين في اجتماع خلال عطلة نهاية الأسبوع «ما نعتقده هو أن هذه الحرب لن تنتهي بسهولة، الدعم من الولايات المتحدة وأوروبا والغرب لأوكرانيا مستمر.وتبعا لذلك هناك استعدادات وخطط، ومن ناحية أخرى هناك تصريحات من روسيا»، بحسب صحيفة حرييت ديلي نيوز التركية الناطقة باللغة الإنجليزية.
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