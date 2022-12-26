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مالي تطلق سراح 46 جنديا من كوت ديفوار

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- بواسطة أيمن الوشواش - وافقت الحكومة المالية على إطلاق سراح 46 جنديا من كوت ديفوار، كانوا محتجزين لديها منذ 5 أشهر، بعد اتفاقية ثنائية تم التوصل إليها بحضور وسيط من توجو، ووفد من كوت ديفوار.

وأكدت الرئاسة المالية في بيان، أن الوفد الوزاري الإيفواري وصل مع وسيط توغولي لإجراء محادثات مع الحكومة المالية، إذ تم تنظيم الزيارة بعد أن أرسل الرئيس الإيفواري الحسن واتارا ـ أخيرا ـ رسالة إلى رئيس مالي العقيد أسيمي غويتا، لتخفيف التوترات المتصاعدة بشأن تلك الأزمة.

وقالت الرئاسة المالية، إن الاتفاقية تعزز السلام بين البلدين لتجاوز هذا الحدث.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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