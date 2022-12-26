مالي تطلق سراح 46 جنديا من كوت ديفوار

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وأكدت الرئاسة المالية في بيان، أن الوفد الوزاري الإيفواري وصل مع وسيط توغولي لإجراء محادثات مع الحكومة المالية، إذ تم تنظيم الزيارة بعد أن أرسل الرئيس الإيفواري الحسن واتارا ـ أخيرا ـ رسالة إلى رئيس مالي العقيد أسيمي غويتا، لتخفيف التوترات المتصاعدة بشأن تلك الأزمة.وقالت الرئاسة المالية، إن الاتفاقية تعزز السلام بين البلدين لتجاوز هذا الحدث.
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