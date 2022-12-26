شكرا لقرائتكم خبر مالي تطلق سراح 46 جنديا من كوت ديفوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت الحكومة المالية على إطلاق سراح 46 جنديا من كوت ديفوار، كانوا محتجزين لديها منذ 5 أشهر، بعد اتفاقية ثنائية تم التوصل إليها بحضور وسيط من توجو، ووفد من كوت ديفوار.

وأكدت الرئاسة المالية في بيان، أن الوفد الوزاري الإيفواري وصل مع وسيط توغولي لإجراء محادثات مع الحكومة المالية، إذ تم تنظيم الزيارة بعد أن أرسل الرئيس الإيفواري الحسن واتارا ـ أخيرا ـ رسالة إلى رئيس مالي العقيد أسيمي غويتا، لتخفيف التوترات المتصاعدة بشأن تلك الأزمة.

وقالت الرئاسة المالية، إن الاتفاقية تعزز السلام بين البلدين لتجاوز هذا الحدث.