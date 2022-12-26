مهاجرون يحاصرون منزل نائبة بايدن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في استفزاز واضح للإدارة الأمريكية، وصلت حافلات محملة بالمزيد من المهاجرين، من الحدود الجنوبية الأمريكية، إلى خارج مقر إقامة نائبة الرئيس الأمريكي، في واشنطن العاصمة، عشية الاحتفالات بيوم الميلاد.

وأفاد موقع «اكسيس» الإخباري، أن عدة حافلات محملة بالمهاجرين وطالبي اللجوء، قامت بإنزالهم أمام منزل كامالا هاريس في العاصمة واشنطن، في طقس متجمد، وبحسب ما نقل عن تقارير لقناة «CNN»، كان المهاجرون يرتدون ألبسة خفيفة لا تتناسب مع الطقس البارد ويرتجفون من البرد، حيث وصلت الحرارة في واشنطن إلى 10 درجات تحت الصفر، وتم إعطاؤهم بطانيات ووضعوا في حافلة أخرى كانت متجهة إلى كنيسة محلية.

وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان بهذا الشأن، إن «المهاجرين معرضون لخطر الطرد بموجب القانون أو قد يتم ترحيلهم»، وأضافت «مع استمرار انخفاض درجات الحرارة بشكل خطير على طول الحدود، لا يجب على أي شخص أن يضع حياته في أيدي المهربين، أو المخاطرة بحياته في محاولة العبور للطرف الآخر وبعد ذلك يتم ترحيله».

وأعلنت واشنطن العاصمة حالة الطوارئ العامة في سبتمبر استجابة لإرسال تكساس وأريزونا وولايات أخرى آلاف المهاجرين في حافلات وطائرات من الحدود الجنوبية إلى العاصمة.

وليس من الواضح من المسؤول عن إرسال المهاجرين إلى المنطقة التي يقع مقر إقامة نائب الرئيس، على الرغم من أن شبكة سي إن إن ذكرت في وقت سابق من هذا العام أن حاكم تكساس غريك أبوت، أرسل حافلات المهاجرين شمالا.

وأبوت هو واحد من 3 حكام جمهوريين على الأقل يعتقد أنهم نقلوا المهاجرين بالحافلات أو جوا هذا العام للاحتجاج على سياسات الهجرة لإدارة بايدن، وسبق له أن أرسل حافلات محملة بالمهاجرين، في سبتمبر الماضي، إلى خارج مقر إقامة هاريس في العاصمة واشنطن، وفي أكتوبر فتح المدعي العام بالعاصمة واشنطن، كارل راسين، تحقيقا بشأن نقل المهاجرين إلى العاصمة.