إسرائيل تعتقل 11 فلسطينيا وتدمر مخازن ومعدات زراعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، 11 فلسطينيا خلال اقتحامها بلدات عدة، ومدنا فلسطينية في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 3 فلسطينيين من عائلة واحدة بقرية صور باهر في القدس المحتلة، و3 آخرين من مدينة رام الله، بعد مداهمة قرى عدة. كما اعتقلت تلك القوات 3 فلسطينيين من مدينة جنين ونابلس، بينهم أسير محرر، لافتا النظر إلى أن قوات الاحتلال شنت عمليات اقتحام لقرى قضاء طولكرم واعتقلت فلسطينيين.

في السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتشارها المكثف على مداخل مدينة نابلس، وأغلقت كل مداخلها، وواصلت مداهمة منازل الفلسطينيين. وبالتزامن مع ذلك، أقدم مستوطنون على حرق 3 مركبات فلسطينية في قرى عوريف وبورين جنوب نابلس، بعد اقتحام تلك القرى والاعتداء على الفلسطينيين بحماية كاملة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي الإطار ذاته، اعتدى مستوطنون، أمس، على ممتلكات زراعية للفلسطينيين شرق مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا شرق طولكرم، ودمروا مخازن ومعدات زراعية، في إطار اعتداءاتهم المستمرة على الفلسطينيين، خاصة الذين يقطنون على مقربة من المستوطنات.