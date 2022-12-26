رئيس الجزائر يستعرض التعاون الأمني مع المملكة

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ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود ـ خلال الاستقبال ـ تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزارء الأمير محمد بن سلمان، إلى الرئيس تبون، وتمنياتهما للأشقاء في الجزائر حكومة وشعبا دوام الرقي والازدهار.وجرى استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين، في حضور وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله البصيري. حضره من الجانب الجزائري، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالجزائرية إبراهيم مراد، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبدالعزيز خلف.
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