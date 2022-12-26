قتلى وجرحى بين قوات قسد السورية

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وأكد المصدر مقتل 4 عناصر من قوات الاسايش (الأمن الداخلي) و3 من قوات قسد وأحد المهاجمين الذين استهدفوا مركزا لقوات الاسايش في حي الدرعية غرب مدينة الرقة، وإصابة 9 آخرين من عناصر الاسايش وقسد.واندلعت اشتباكات عنيفة في الرقة عندما شن 5 أشخاص هجوما على مركز لقوات الاسايش يعتقد أنه سجن لعناصر داعش في حي الدرعية.
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