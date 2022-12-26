السعودية تعيد الحياة لمدرستين في حضرموت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعادت المملكة ـ عبر ذراعها الإنسانية ـ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الحياة إلى مدرستي الغرف وبن حم للتعليم الأساسي بمديرية تريم في محافظة حضرموت، بعد إعادة تأهيلهما ضمن مشروع دعم التعليم في اليمن.

وجرى تدشين المدرستين، أمس، حيث أشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر سعيد العامري، بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم التعليم، وتحسين البيئة التعليمية للطلاب، مؤكدا أهمية المشروع في مساندة جهود السلطات الرسمية ووزارة التربية والتعليم، في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد، وأشار إلى استعداد السلطة المحلية لتقديم كل التسهيلات لإنجاح المشاريع التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف القطاعات. يذكر، أن المشروع يتضمن تأهيل 23 مدرسة، منها 7 مدارس بمحافظة حضرموت، إضافة إلى توزيع الزي والحقائب المدرسية، ويستفيد منه 11586 طالبا في محافظات (حجة، عدن، حضرموت، المهرة).



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