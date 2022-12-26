الصومال تدمر مراكز ميليشيات الشباب في شبيلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت القوات المسلحة الصومالية تدميرها في عملية عسكرية مشتركة مراكز سرية تابعة لميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في مناطق وقرى بمحافظة شبيلي السفلى. وأشارت مصادر عسكرية ميدانية إلى أن القوات المسلحة تمكنت من تدمير ما أسماه الإرهابيون بمحاكم لأخد الأموال من المدنيين بشكل إجباري. وأضافت المصادر أنه تم خلال العملية إغلاق الطرق التي يستخدمها الإرهابيون لنقل المتفجرات، وذلك بهدف إلحاق الضرر بالمدنيين العزل. وأضافت المصادر أنه تم خلال العملية إغلاق الطرق التي يستخدمها الإرهابيون لنقل المتفجرات، وذلك بهدف إلحاق الضرر بالمدنيين العزل.

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