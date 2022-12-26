شكرا لقرائتكم خبر كشف الفساد والابتزاز فخطفوه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهمت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهيئاتها الحقوقية بالصمت المخزي إزاء الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في اليمن.

وندد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني بالصمت الدولي إزاء أوامر القتل التي أصدرتها محكمة خاضعة لميليشيات الحوثي التابعة لإيران، بحق 16 من أبناء محافظة صعدة وسجن 13 آخرين.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان، بمغادرة مربع الصمت المخزي، والتصدي لمسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية، في وقف جرائم القتل الممنهج الذي تمارسه ميليشيات الحوثي بحق المدنيين، وملاحقة المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

ودان الإرياني اختطاف ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، الفنان والممثل واليوتيوبر أحمد حجر، وإخفاءه قسريا منذ يومين، على خلفية نشره مقطع فيديو نقل فيه معاناة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيات، وأعمال السلب والنهب التي تمارسها القيادات الحوثية.

واعتبر في تغريدة على تويتر أن هذه الجريمة النكراء امتداد لأعمال القمع والتنكيل الذي تمارسه ميليشيات الحوثي منذ انقلابها بحق كل صاحب رأي وموقف، ومحاولاتها البائسة تكميم أفواه الإعلاميين والصحفيين والفنانين والنشطاء في مواقع التواصل، ومنعهم من أداء واجبهم في نقل معاناة المواطنين المتفاقمة.

وتابع قائلا «إن الجرائم والانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوثي بحق الإعلاميين والصحفيين والفنانين والنشطاء في شبكات التواصل الاجتماعي، ومحاولة إرهابهم، في استنساخ لممارسات النظام الإيراني، لن تفلح في حجب الحقائق عن الرأي العام اليمني والدولي، وحجم الغضب الشعبي العارم».

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان وكل الشرفاء في العالم بإصدار موقف واضح من هذه الجرائم والانتهاكات، وممارسة ضغط حقيقي على قيادات الميليشيات الحوثية لإطلاق كافة المختطفين في معتقلاتها غير القانونية.

وأثار اختطاف حجر غضبا شعبيا داخل اليمن، بعد يومين من بثه لتسجيل مصور كشف فيه نظرة الناس للحوثيين وممارساتهم للفساد وابتزاز المواطنين، واختطفت ميليشيات الحوثي الناشط المؤيد لها في العاصمة صنعاء، وحملت أسرة الناشط حجر، سلطات الأمر الواقع الحوثية في صنعاء مسؤولية الحادثة وسلامة حجر.

إلى ذلك شنت ميليشيات الحوثي الإرهابية حملة اختطافات طالت مئات «الأمناء الشرعيين» في محافظة إب، بالتزامن مع انتهاكات واسعة تمارسها الميليشيات بمختلف مديريات المحافظة، وقال مصدر محلي «إن ميليشيات الحوثي تعمل على تسليم مهمة الأمناء الشرعيين لقيادات حوثية سلالية بهدف مصادرة أموال وعقارات اليمنيين».

أحمد حجر من يكون؟







مخرج وممثل وصانع محتوى يمني.



ولد في صنعاء 1980.



مثل العديد من الأعمال منها مسلسل «عيني عينك».



أخرج برامج عدة للتلفزيون منها «ما يهمش».



قدم برنامج «ست داون» الكوميدي.



يملك موهبة كبيرة في الارتجال.



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