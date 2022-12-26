شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. التحالف الوطنى يُلبى كافة احتياجات "نوال حسن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استجابةٍ سريعة، توجه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لزيارة السيدة نوال حسن، والمقيمة بمنطقة منشأة ناصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ والذي تصادف تواجدها أثناء مرور موكب الرئيس عقب افتتاح مصنعى إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبورواش بمحافظة الجيزة، وتوقف الرئيس للحديث معها، ووجه بتنفيذ كافة احتياجاتها.

وبناءً على تكليف الرئيس السيسى، قام التحالف الوطني بزيارة السيدة نوال، حيث تم اهداءها مجموعة من الأجهزة الكهربائية الأساسية، وتقديم دعم نقدي لها من خلال مؤسسة أبوالعينين عضو التحالف الوطني، هذا بالإضافة إلى توفير وظيفة لنجلها في أحد المصانع المملوكة للمؤسسة، وتحقيق حلمها أيضًا لأداء رحلة عمرة، وجاري تنسيق كافة إجراءات السفر الخاصة بها من خلال مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني، مع التأكيد على توفير دعم شهري مستمر لها من خلال مؤسسة حياة كريمة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.