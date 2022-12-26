شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم فعاليات بالمحافظات..أبرزها تأبين الراحل سيد موسى وإقامة معارض مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة الجيزة،

واصلت أمانة قسم إمبابة، إقامة فصول تقوية المجانية والتى تشمل جميع المواد الدراسية ويقدمها نخبة من أفضل المعلمين الأوائل، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين من أعباء الدروس الخصوصية.

كما نظمت أمانة قسم الطالبية، احتفالية خاصة بذوي الهمم تضمنت برنامجًا حافلًا من الألعاب والرسم والتلوين بما يناسب كل الأعمار مع تقديم الهدايا.

وفي مسابقة أوائل الطلبة التي ينظمها حزب مستقبل وطن بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم احتفلت الهرم بختام منافسات الموسم الثاني بتنظيم احتفالية ضخمة شارك بها قيادات ونواب الحزب ومسئولي التربية والتعليم بمحافظة الجيزة وخلال الاحتفالية تم تأبين الراحل الشاب سيد موسى عضو هيئة مكتب الأمين العام للحزب الذي راح ضحية حادث سير، وأسفرت النتائج النهائية للمسابقة على مستوى الإدارة التعليمية بالهرم عن فوز مدرسة نور الإسلام بالمركز الأول للمرحلة الإبتدائية ومدرسة سعيد مغربي بالمرحلة الإعدادية ومدرسة الدكتور محمود عمر بالمرحلة الثانوية.

واحتفالاً بأعياد الميلاد المجيد، قام وفد من أمانة الحزب بقسم الجيزة بتقديم التهنئة لنيافة الأنبا توماس عدلى مطران الجيزة والفيوم وبنى سويف والأب القمص موسي راعي الكنيسة وذلك بحضور أعضاء الهيئة للحزب.

وفي محافظة قنا،

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، والتي شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز أبو تشت، انتهت بفوز مدرسة الشهيد محمود عبد الظاهر الإبتدائية بالمحارزة.

2- في مركز دشنا، انتهت بفوز مدرسة الشهيد محمود الأمين الإبتدائية.

3- في مركز قوص، انتهت بفوز مدرسة شهداء الثورة الإبتدائية.

4- في مركز فرشوط، انتهت بفوز مدرسة العسيرات الثانوية.

5- في مركز فقط، انتهت بفوز مدرسة البراهمة الإعدادية للبنات.

وفي محافظة سوهاج،

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، والتي شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز المراغة، انتهت بفوز مدراس فزارة الإبتدائية بالمركز الأول، والمراغة الإعدادية القديمة بنات بالمركز الأول، والحرارزه الثانوية بالمركز الأول.



وفي محافظة السويس وفي محافظة السويس

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، والتي شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في إدارة جنوب السويس التعليمية، انتهت بفوز مدراس عمرو حامد الإبتدائية، وآمون الخاصة الإعدادية، وابن سينا الثانوية بنات.

2- في إدارة شمال السويس التعليمية، انتهت بفوز مدراس توفيق الحكيم الإبتدائية، ومحمود سامي البارودي الإبتدائية المركز الأول مكرر، وصفية زغلول الإعدادية بنات، والجهاد الخاصة.

وفي محافظة البحر الأحمر،

انتهت أمانة الحزب بالمحافظة من فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مدن المحافظة، والتي شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المدن كالأتي:-

1- فى مدينة القصير، حققت مدرسة كمال الدين حسين همام الثانوية المركز الأول في منافسات المرحلة الثانوية ليسدل الستار على مسابقة اوائل الطلبة بالمدن في المحافظة.

وفي محافظة القليوبية،

أقامت أمانة المرأة بمركز شبين القناطر، منفذاً لبيع السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية بأسعار مخفضة، في قرية العسايلة والعزب المجاورة، وشمل المنفذ بيع عدد كبير من منتجات السلع الغذائية بسعر مخفض يصل إلي نسبة 30 % لرفع المعاناة عن كأهل المواطنين.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، والتي شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في إدارة شبين القناطر التعليمية، انتهت بفوز مدرسة سليم ذهني الإعدادية.

2- في إدارة قليوب التعليمية، انتهت بفوز مدرسة ناى الحرية بالمركز الأول.

3- في إدارة القناطر الخيرية التعليمية، انتهت بفوز مدرسة إبراهيم عبد الغني بالشرفا بالمركز الأول.

4- في إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، انتهت بفوز مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات بالمركز الأول.

وفى محافظة شمال سيناء،

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، في مبادرة "معاً للقمة" وذلك لتقديم أقوى محاضرات للمراجعات النهائية للصف الثالث الثانوي بالمجان بشعبتيه العلمية والأدبية، بمشاركة نُخبة من أفضل أساتذة وموجهين المواد الدراسية، وشهد اليوم الثاني لمبادرة معاً للقمة إقبال شديد لطلاب لمادة اللغة الانجليزية بلغ 410 طالب وطالبة.

وفي محافظة الوادي الجديد،

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، والتي شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز باريس، انتهت بفوز مدرسه الأربعين 2 الإعدادية.

2- في مركز الخارجة، انتهت بفوز مدرسة المروة الإعدادية.

3- في مركز الداخلة الإبتدائية، انتهت بفوز مدرسة الغرغور الإبتدائية.

وفي محافظة المنوفية،

تواصل أمانتا مراكز الباجور وأشمون، القوافل الطبية المجانية، تحت شعار "قوافل الخير"، والتي شملت تخصصات طبية متعددة، في قري المراكز، والبداية جاءت في مركز الباجور، لإجراء الكشف الطبي علي العيون، وشهدت إقبالاً كبيرا من الأهالي، وأما في مركز أشمون، شملت تخصصات الباطنة والأطفال والصدر والعظام والأنف والأذن والتحاليل الطبية، وقدمت القافلة الكشف الطبي علي حوالي 320 حالة.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة، والتي شهدت منافسات قوية علي مستوي المراحل التعليمية الثلاثة، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في قسم شبين الكوم، انتهت بفوز مدرستي التربية الإسلامة الخاصة بالمركز الأول، والمساعي الثانوية العسكرية بالمركز الثاني.

2- في مركز منوف، انتهت بفوز مدراس هابي سكول الخاصة الإبتدائية، والشهيد سالم البنا الإبتدائية، وعمر بن الخطاب الإعدادية، وجزي للتعليم الأساسي الإعدادية.

3- في مركز شبين الكوم، انتهت بفوز مدرستي بتبس الثانوية المشتركة، واصطباري الثانوية المشتركة بقرية اصطبارى.

وفي محافظة المنيا،

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة حيث شهد منافسات قوية، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في مركز ملوي، انتهت بفوز مدرستي قصر هور الإبتدائية الجديدة، وعمر بن الخطاب تعليم أساسي بالمحرص.

2- في مركز ديرمواس، انتهت بفوز مدرسة بلال بن رباح الإبتدائية.

وفي محافظة كفر الشيخ،

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة حيث شهد منافسات قوية، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في إدارة غرب كفر الشيخ، انتهت بصعود مدرسة محلة القصب للتعليم الأساسي عن المرحلة الإعدادية.

2- في إدارة بيلا، انتهت بفوز مدرسة الحسين للتعليم الأساسي الإبتدائية.

3- فى إدارة قلين، انتهت بفوز الشهيد هاني سلامة الإعدادية.

وفي محافظة الإسماعيلية،

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة حيث شهد منافسات قوية، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في إدارة القنطرة غرب التعليمية، انتهت بفوز مدرستي الشهيد خيري الإبتدائية، وجمال عبد الناصر الثانوية بنين.

2- في إدارة التل الكبير التعليمية، انتهت بفوز مدرسة التل الثانويه للبنات.

3- في إدارة فايد التعليمية، انتهت بفوز مدراس على ابن طالب الإعدادية المشتركة، وفريد ندا الإعدادية، وفنارة تعليم أساسي الابتدائية.

4- في إدارة أبو صوير التعليمية، انتهت بفوز مدرستي الواصفية الإعدادية، و25 يناير الإعدادية.

5- في إدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية، انتهت بفوز مدراس عزت عبد الوهاب، وعبده الزملوط، والصباح.

وفي محافظة الغربية،

أقامت أمانة مدينة زفتي، معرضاً لبيع الإدوات المنزلية والملابس الجاهزة والمفروشات وكافة احتياجات الأسرة المصرية، بأسعار مخفضة، وذلك في قاعة كرنفال بمركز شباب زفتي، تحت شعار "محاربة الغلاء"، وشهد المعرض اقبالاً كبيراً، وأشاد رواد المعرض بجودة المنتجات وانخفاض الأسعار.

وفي محافظة الفيوم،

عقدت أمانة مركز الفيوم، لقاء جماهيري، موسع مع المواطنين داخل قرية دسيا، للتعرف علي مشاكلهم واحتياجاتهم والعمل علي تلبيتها، حيث تم الاستماع الي شكاوي ومطالب المواطنين لوضع حلول مناسبة لها كما تم مناقشة المشكلات.

وفى محافظة الدقهلية،

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة فعاليات مسابقة اوائل الطلبة بين مختلف مدارس المحافظة حيث شهدت منافسة 36 طالب وطالبة بين 4 مدارس فى المرحلة الثانوية وأسفرت نتائج المسابقة فى المراكز كالأتي:-

1- في مركز تمى الأمديد، انتهت بفوز مدرسة السماره الثانوية.

وفي محافظة دمياط،

تواصل أمانة مركز كفر البطيخ، مبادرة "صحتك مستقبل وطن"، لتنظيم القافلة الطبية اللكشف عن امراض النساء والولادة وتحاليل طبية والأشعة بالمجان، ومشاركة معمل شمس للتحاليل الطبيه لعمل تحاليل بالمجان وبخصم 50% علي التحاليل الأخري ومركز دلتا سكان للاشعة بخصم 30%، لاقت القافلة إقبالًا كبيرًا من الأهالي.

كما تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة حيث شهد منافسات قوية، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في قسم أول دمياط إدارة دمياط التعليمية، انتهت بفوز مدراس الثانوية العسكرية، واللوزي الثانوية، وحامد عيس الثانوية، وعثمان بن عفان الثانوية.

2- في مركز كفر البطيخ، انتهت بفوز مدرسة كفر البطيخ الثانوية.

3- في دمياط الجديدة، انتهت بفوز مدرسة نور المعارف الثانوية.

4- في مركز فارسكور، انتهت بفوز مدرسة محمد عبد العاطي العيوطي

5- في مركز دمياط، انتهت بفوز مدرسة الخياطة الثانوية المشتركة.

6- في مركز الزرقا، انتهت بفوز مدرسة الإمام ناصف الثانوية.

7- في مركز كفر سعد، انتهت بفوز مدرسة تفتيش كفر سعد الثانوية

8- في مركز السرو، انتهت السرو الإعدادية بنات.

وفي محافظة البحيرة،

واصلت أمانة الصحة والسكان بقسم بندر دمنهور، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، وشملت القافلة الطبية، تخصصات متعددة منها " باطنة، أسنان، رمد، مخ وأعصاب، وسمنه، وأطفال، وعلاج طبيعي، ونساء توليد، تحاليل"، مع تقديم العلاج للمرضي بالمجان.

وفي محافظة أسيوط،

نظمت أمانة الشباب بمركز البدراي، ندوة تثقيفية، تحت عنوان "المشاركة الإيجابية للشباب في العمل العام"، وتهدف الندوة للعديد من القيم الاجتماعية والتي تشجع الشباب علي المشاركة الإيجابية واهمية المشاركة السياسية والتعرف علي دوافع وأسباب المشاركة السياسية وصور المشاركة السياسية واشكالها والنتائج التي تعود علي المجتمع وعلي الشباب من المشاركة.

كما نظمت أمانة ذوي الهمم بالمحافظة، احتفالية لتكريم العامل المثالي من ذوي الهمم بمختلف القطاعات بالمحافظة، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لذوى الهمم، وخلال الحفل وزع شهادات التقدير على المتميزين من العمال المثاليين بمختلف القطاعات بالمحافظة، وتكريم وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة على دوره فى دعم حقوق الاشخاص ذوى الهمم بالمحافظة.

وفي محافظة بني سويف،

نظمت أمانة المرأة بمركز ناصر، ندوة عن دور الأسرة في تربية وتثقيف النشء، وذلك بقرية دلاص، بحضور عدد كبير من سيدات القرية، وذلك في إطار الدور المجتمعي والتثقيفي التوعوي للحزب، وتناولت الندوة توعية السيدات بأهمية التربية السليمة للطفل في ظل الثورة الأليكترونية التي تحاوطنا، و تربية ابنائهم بما يحقق تعلم الطفل لأساسيات دينه وتحليه بجملة من الأخلاق والقيم والآداب العامة.

كما نظمت أمانة العلاقات الحكومية بمركز إهناسيا، ندوة حول الإنجازات المصرية للدولة المصرية، في إطار سلسلة الندوات التوعوية التثقيفية التي تنتهجها الأمانة، وتناولت الندوة، المشروعات القومية التي تم إنجازها خلال السنوات الأخيرة، والتي تخدم المواطن المصري وأثارها على المجتمع.

وفي محافظة الإسكندرية،

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مسابقة "أوائل الطلبة"، في مراكز المحافظة حيث شهد منافسات قوية، وأسفرت نتائج المسابقة في المراكز كالأتي:-

1- في إدارة المنتزة ثانِ التعليمية، انتهت بفوز مدرستي الغد الخاصة الابتدائية، والياسمين الخاصة الإعدادية.

2- في إدارة برج العرب التعليمية، انتهت بفوز مدرستي البراعم الابتدائية المتفتحة، ومدرسة زهرة المدائن الابتدائية.

3- في إدارة وسط التعليمية، انتهت بفوز مدرستي عباس الكيال الثانوية المشتركة، وشهداء الاقصي المشتركة الثانوية.

4- في إدارة شرق التعليمية، انتهت بفوز مدراس، جناكليس الإبتدائية، وأبيس الثانية الإعدادية، وإيزيس الثانوية.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.