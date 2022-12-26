شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير.. لامبارد يواجه شبح الرحيل عن إيفرتون بعد الخسارة أمام ولفرهامبتون! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي إيفرتون، أصبح مهددًا بالرحيل عن الفريق بعد الهزيمة فى مباراة الليلة أمام ولفرهامبتون، بالجولة ال 16 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، الأمر الذي يضع المدرب فى موقف محرج بعد إستمرار النتائج السيئة.

ويمتلك نادي إيفرتون إحصائية سيئة للغاية هذا الموسم، حيث خاض 16 مباراة فى الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لم يتمكن سوي من تحقيق 3 إنتصارات فقط، فى حين تعرض للهزيمة فى 8 مباريات آخري، قبل أن يحسم نتيجة التعادل 5 مباريات آخري للفريق فى البيرميرليج.



لامبارد يمحو آثار البداية الجيدة!

ويبدو أن لامبارد قد تمكن من محو جميع الآثار الجيدة له مع إيفرتون، بعد بداية الموسم الرائعة مع الفريق، حيث تعرض للخسارة فى 6 مباريات من أصل آخر 8 مباريات خاضها الفريق الإنجليزي، الشئ الذي يضع مسيرة المدرب على المحك بصورة كبيرة فى الفترة القليلة المقبلة.



إيفرتون يواجه خطر الهبوط مع لامبارد!

وأصبح نادي إيفرتون مهدد بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية هذا الموسم، حيث يقبع الفريق بالمركز ال 16 فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطتين فقط على ساوثهامبتون متزيل جدول الترتيب، مما يجعل الفريق معرض بصورة قوية للهبوط فى أحدي المفاجأت المدوية.