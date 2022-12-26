شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك موقفه من المشاركة مع القلعة البيضاء في مواجهة الاسماعيلي القادمة وذلك عقب الاصابة التي تعرض لها امام المقاولون العرب يوم أمس الاحد لحساب مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

عواد يحسم مشاركته في لقاء الاسماعيلي

وقال مسؤولو القلعة البيضاء أن محمد عواد بات جاهز لحماية عرين نادي الزمالك خلال مواجهة الاسماعيلي القادمة وبالاخص ان الاصابة التي تعرض لها بسيطة ولن تعوقه عن المشاركة في المباريات المقبلة.

ومن المُنتظر أن يخوض عواد مجموعة من التدريبات الاستشفائية على هامش مران اليوم الاثنين وسينتظم بصورة طبيعية في مران يوم غدًا الثلاثاء.

يُذكر أن نادي الزمالك قد سقط في فخ التعادل السلبي مع المقاولون العرب يوم أمس ويستعد لخوض مواجهة الدراويش يوم الخميس القادم في الثامنة مساءًا بتوقيت أم القرى.

وقبل مباراة الاسماعيلي يحتل نادي الزمالك المركز الثاني برصيد 21 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر النادي الأهلي صاحب الـ23 نقطة.