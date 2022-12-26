شكرا لقرائتكم خبر عن بهدفه في شباك برينتفورد.. هاري كين ينفرد برقم تاريخي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انفرد الدولي الانجليزي هاري كين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبيرز برقم تاريخي وذلك بهدفه في شباك برينتفورد اليوم الاثنين في الموقعة التي جمعت بينهما ضمن منافسات جولة البوكسينج داي بالبريميرليج.

هاري كين ينفرد برقم تاريخي في الدوري الإنجليزي

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن هاري كين قد نجح في الانفراد بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين لجولة البوكسينج داي في البريميرليج بعد أن وصل إلى الهدف العاشر له.

وبذلك يكون كين قد فض الشراكة مع روبي فاولر نجم فريق نادي ليفربول السابق صاحب التسعة أهداف في تلك الجولة.

وياتي في المركز الثالث اللاعب آلا شيرار بجانب روبي كين وسجل كلًا منهما ثمانية أهداف ويتساوى تيري هنري في المركز الخامس مع رحيم ستيرلينج لاعب تشيلسي برصيد سبعة أهداف.