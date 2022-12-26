انت الان تتابع خبر السوداني يؤكد اهمية مشروع الفاو من الناحية الستراتيجية للعراق والمنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ الخليج 365 ، أن " السوداني أجرى زيارة تفقّدية إلى مشروع ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة، ورافق في جولته التفقدية ؛ وزير النقل ومحافظ البصرة ووكيل وزارة التخطيط والمدير العام للموانئ العراقية، واطّلع على أماكن العمل متابعاً سير التنفيذ، كما التقى بالمهندسين المقيمين في المشروع، واستمع الى إيجاز إجمالي عن مستويات الإنجاز في الجوانب الفنية والإنشائية".

واضاف البيان ، ان " السوداني تفقد موقع عمليات الصبّ وتثبيت الركائز في أرصفة الميناء، واطّلع على تفاصيل سير العمل عبر ما قدّمه المهندسون المشرفون في الموقع".

وشدد رئيس مجلس الوزراء في حديث له على "أهمية المشروع من الناحية الستراتيجية للعراق والمنطقة، وأن زيارته تؤكد وضع الميناء وإتمامه على رأس أولويات البرنامج الحكومي".

وأكد السيد السوداني أن "الحكومة تضع كل الإمكانيات من أجل استكمال المشروع ضمن المدّة الزمنية المخطط لها، ووفق المواصفة التي حددتها الجهة الاستشارية".



وأوضح أن "مشروع ميناء الفاو سيترتب عليه نقلة نوعية في اقتصاد العراق، لذلك فإن الحكومة حريصة على تذليل كلّ المعوّقات"، مؤكداً أن "جميع الجهات، بما فيها وزارة النقل والمحافظة، تعمل بمثابرة لإنجاحه".

وأشار الى ان"المشاريع المكملة، وفي مقدمتها مشروع القناة الجافّة، الذي سيحقق المنفعة الإقتصادية ودراسة الجدوى المتوخّاة من مشروع ميناء الفاو الكبير".