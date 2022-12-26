انت الان تتابع خبر لمعالجة ارتفاع الدولار.. البنك المركزي يتخذ إجراءً جديداً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المركزي في وثيقة وردت لـ الخليج 365، إنه "استناداً إلى قرار مجلس الوزراء المرقم 351 لسنة 2022 المتضمن عدم العمل باستيفاء الرسوم الكمركية ومبالغ الضرائب مسبقاً المنصوص عليها في المادة 16/ رابعاً من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 لانتهاء العمل بها بانتهاء السنة المالية 2021 مع تأكيد استيفاء الهيئة العامة للكمارك والهيئة العامة للضرائب تلك الرسوم ومبالغ الضرائب على البضائع الداخلة إلى العراق في المنافذ الحدودية".في 19 كانون الأول، أقر المركزي العراقي حزمة قرارات "من شأنها أن تعيد سوق العملة الأجنبية إلى وضعه الطبيعي".

وتمثلت تلك القرارات، كما أوردها البنك في بيان، بـ"السماح للمصارف بالمشاركة في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية عبر شراء أية مبالغ بالعملة الأجنبية وإيداعها لدى هذا البنك بحسابات تستخدم لأغراض التحويل الخارجي، وتدفع عن تلك الأرصدة فوائد/عوائد بحسب ما يقرره هذا البنك".

كما تضمنت "تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص من خلال المصارف العراقية وتلبية طلب التحويلات الخارجية من خلال تعزيز أرصدة المصارف لدى مراسليها بعملات أخرى فضلًا عن عملة الدولار الأمريكي (اليوان الصيني، اليورو، الدرهم الإماراتي، الدينار الأردني وغيرها)".



وأضاف البنك، أنه "تم فتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر (العلاج، الحج العمرة، الدراسة وغيرها) على وفق ضوابط بيع وشراء العملة الأجنبية، فضلًا عن تلبية طلبات زبائن تلك المصارف لأغراض تمويل التجارة الخارجية".

وأكد المركزي، على "تخفيض سعر بيع الدولار للمستفيد (حامل البطاقة) التي يستخدمها أثناء السفر أو تسديد مشترياته عن طريق الإنترنت ليكون بسعر (1465) دينارا للدولار بدلاً من (1470) ديناراً للدولار. إذ سيتم بيع الدولار لشركات الدفع الإلكتروني للغرض أعلاه بسعر (1455) ديناراً للدولار بدلاً من (1460) ديناراً للدولار".

