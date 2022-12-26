انت الان تتابع خبر رحلة شاقة بأنتظار مدريد.. مونديال الأندية يربك الملكي قبل صدام ليفربول والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ومع انتهاء المونديال وبعد 50 يوما من فوزه على قادش في ملعبه "سانتياجو برنابيو"، سيبدأ ريال مدريد رحلته من ملعب "خوسيه ثوريّا"، حين يواجه مضيفه بلد الوليد يوم الجمعة المقبل في إطار الجولة 15 للدوري الإسباني.وستكون هذه هي المباراة الأخيرة في العام الجاري وقبل بداية عام 2023 مع شهر يناير/كانون الثاني المزدحم، الذي سيخوض فيه رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي خمس مباريات على الأقل في 5 مسابقات مختلفة، الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني.

وقد يرتفع ذلك العدد إلى 8 مباريات خلال شهر يناير فقط، حال وصول ريال مدريد إلى ربع نهائي كأس الملك والمباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني.



ويبدأ ريال مدريد مبارياته في يناير بمواجهة كاثيرينيو في إطار دور الـ32 من كأس الملك وذلك يوم 3 من الشهر المقبل.

وفي يوم السبت، 7 يناير، سيواجه ريال مدريد فريق فياريال في إطار الجولة رقم 16 من الليجا خارج الديار.

وبعد ذلك، سيسافر ريال مدريد إلى العاصمة السعودية، الرياض للمشاركة في كأس السوبر الإسباني، حيث سيدافع ريال مدريد عن اللقب الذي توّج به العام الماضي.

وسيكون فالنسيا منافس الريال في نصف النهائي يوم الأربعاء 11 يناير، وحال فوزه، سيلعب الفريق الملكي المباراة النهائية يوم الأحد 15 من نفس الشهر ضد الفائز في المواجهة بين ريال بيتيس وبرشلونة.

وبعد كأس السوبر الإسباني، وفي حال فوزه على كاثيرينيو في بطولة كأس الملك بدور ال32، سيلعب فريق أنشيلوتي دور الـ16 من الكأس بين أيام 17 و19 يناير.

وبالانتقال إلى يوم 22 يناير، سيزور الريال فريق أتلتيك بيلباو في الجولة 18 من الليجا، وإذا تأهل لربع النهائي الكأس، فسيلعب أحد أيام 24، 25 أو 26 من نفس الشهر.

ويختتم ريال مدريد الشهر بالعودة إلى ملعب "سانتياجو برنابيو" لاستقبال ريال سوسيداد في إطار الجولة 19 من الليجا يوم 29 يناير.

وفي شهر فبراير، سيلعب ريال مدريد 4 مباريات في الدوري الإسباني قبل موقعة ليفربول في دوري أبطال أوروبا، لكن سيتخلل تلك اللقاءات، مشاركته في كأس العالم للأندية، بجانب خوض ذهاب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا حال تأهله للمربع الذهبي للبطولة.

وكان من المقرر أن يلعب ريال مدريد مبارياته في الليجا أيام 2 و5 و12 و19 فبراير أمام فالنسيا وريال مايوركا وإلتشي وأوساسونا.

ولكن، بخوض ريال مدريد مباراتين في كأس العالم للأندية انطلاقا من مرحلة نصف النهائي، وذلك بعد الأسبوع الأول من شهر فبراير، فإنه من المنتظر أن يتم تأجيل مواجهتي مايوركا وإلتشي في الليجا.

أيضا، ينبغي الإشارة إلى إمكانية تأجيل مباراة الريال في ذهاب نصف نهائي كأس الملك، حال تأهله لهذه المرحلة، كونها ستقام خلال الفترة من 7 إلى 9 فبراير.

وبعد الانتهاء من مباراته ضد أوساسونا، سيخوض الميرينجي مواجهته المرتقبة ضد ليفربول في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 21 فبراير.

جدول مباريات ريال مدريد في 2023

بلد الوليد ضد ريال مدريد (الجمعة 30 ديسمبر)

كاسيرينيو ضد ريال مدريد (الثلاثاء 3 يناير)

فياريال ضد ريال مدريد (السبت 7 يناير)

ريال مدريد ضد فالنسيا (الأربعاء 11 يناير)

نهائي كأس السوبر الإسباني "حال تأهله" (الأحد 15 يناير)

ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا "حال تأهله" (17 أو 18 أو 19 يناير)

أتلتيك بيلباو ضد ريال مدريد (22 يناير)

ربع نهائي كأس ملك إسبانيا "حال تأهله" (24 أو 25 أو 26 يناير)

ريال مدريد ضد ريال سوسيداد (29 يناير)

ريال مدريد ضد فالنسيا (2 فبراير)

ريال مايوركا ضد ريال مدريد (5 فبراير)

نصف نهائي كأس العالم للأندية (لم يحدد)

نهائي كأس العالم للأندية "حال تأهله" (لم يحدد)

نصف نهائي كأس ملك إسبانيا "حال تأهله" (7 أو 8 أو 9 فبراير)

ريال مدريد ضد إلتشي (12 فبراير)

أوساسونا ضد ريال مدريد (19 فبراير)

ليفربول ضد ريال مدريد (21 فبراير)

