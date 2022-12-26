استعراض التعاون الأمني بين السعودية والجزائر

استقبل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أمس، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وذلك في مقر القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائر.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان للرئيس عبدالمجيد تبون، وتمنياتهما للجزائر حكومة وشعبًا دوام الرقي والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين الشقيقين.