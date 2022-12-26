رئيس تركيا يستقبل رئيس مجلس الشورى

ورحب الرئيس التركي برئيس مجلس الشورى، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين، ومتطلعًا لزيادة العمل الذي يساعد في تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وحمّل رئيس تركيا تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، ودعواته للمملكة وشعبها بتحقيق المزيد من التطور والتقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.
وأكد الدكتور آل الشيخ خلال الاستقبال عزم مجلس الشورى ومجلس الأمة التركي الكبير على تعزيز ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط، والارتقاء بالعلاقات البرلمانية إلى أعلى المستويات.
وجرى خلال الاستقبال بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.
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