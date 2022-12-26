5197 مشروعا في 165 دولة تجعل السعودية رائدة العمل الإنساني عالميا

منصة المساعدات السعودية
وبين أن هذه المساعدات تشكل 1.05 % من الدخل القومي الإجمالي للمملكة، مضيفًا أنه بهذه النسبة تكون المملكة قد تصدرت الدول المانحة وتخطت الهدف الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 1970، المتمثل في أن تخصص الدول المانحة نسبة 0.7 % من دخلها القومي الإجمالي كمساعدات إنمائية رسمية مع السعي إلى تدبير مصادر مبتكرة لتمويل التنمية في الدول النامية، مشيرًا إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يقوم بعمل دؤوب لتسجيل مساعدات المملكة الإنسانية والتنموية في منصة المساعدات السعودية التي دشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عام 2018، حيث يتم توثيق المساعدات بالتعاون مع الوزارات والجهات السعودية ذات العلاقة، وذلك لإبراز هوية المملكة الإنسانية والتنموية، مثمنًا ما تقوم به تلك الجهات من جهود كبيرة في توثيق وتسجيل المساعدات التي تقدمها المملكة لشعوب ودول العالم عبر المنصات الدولية وفق المعايير المعتمدة دوليًا.
توجيهات القيادة
وقال: «إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أسهمت في هذا الإنجاز الكبير الذي وضع المملكة في صدارة العمل الدولي الإنساني بكل جدارة واستحقاق»، موضحًا أن المملكة كانت عبر تاريخها، وما زالت بلدًا معطاءً تمد يدها بالخير لنجدة الملهوفين وإغاثة المحتاجين أينما كانوا، وهي مستمرة على ذات النهج النبيل الذي يجسد القيم الراسخة لقيادة المملكة الحكيمة وشعبها الكريم، مؤكداً معاليه أن الإنجازات الاستثنائية والمتتالية لبلادنا الغالية في هذا العهد الزاهر تأتي نتاجاً لرؤية المملكة الطموحة 2030.
المشاريع السعودية الإنسانية والتنموية والخيرية
5197 المشاريع
165 الدول المستفيدة
64.11 مليار دولار أمريكي المبلغ الإجمالي
أعلى خمس دول مستفيدة (دولار أمريكي)
مصر: 60 مشروعا بتكلفة 13.701.713.956
اليمن: 1067 مشروعاً بتكلفة 10.616.115.819
باكستان: 228 مشروعاً بتكلفة 7.068.010.142
فلسطين: 269 مشروعاً بتكلفة 5.185.341.459
لبنان: 108 مشروعاً بتكلفة 2,650,238,605
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