قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات ومستوطنون يهاجمون قريتين بالضفة الغربية



هاجم مستوطنون فجر اليوم الاثنين قريتي عوريف وبورين جنوب نابلس بشمال الضفة الغربية وقاموا بإتلاف ممتلكات للفلسطينيين، في حين نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات جديدة بالضفة.



وقال مسؤول ملف الاستيطان بشمال الضفة غسان دغلس إن المهاجمين الذين رجح أنهم من مستوطنة "يتساهر" أحرقوا 3 سيارات في بلدة بورين، كما أحرقوا سيارة وهاجموا منزلا بالحجارة في بلدة عوريف.



وأضاف دغلس أن اعتداءات المستوطنين على القريتين تكررت من دون اعتقال أي مستوطن من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.



ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، نفذ مستوطنون 755 اعتداء بالضفة الغربية منذ بداية العام وحتى 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أسفرت عن إصابة 161 فلسطينيا، كما خلفت أضرارا في ممتلكات الفلسطينيين.



على صعيد آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 13 فلسطينيا على الأقل بينهم أسرى محررون في الضفة الغربية والقدس المحتلة.



وأفادت مؤسسات حقوقية فلسطينية بأن الاعتقالات تركزت في جنين ونابلس وطولكرم بشمال الضفة ومخيم الجلزون للاجئين برام الله.



وقال شهود عيان إن اشتباكات مسلحة دارت بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال عمليات الاقتحام.



(وكالات)