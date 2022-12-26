شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يسعي لمواصلة هويته المفضلة بالتسجيل أمام أستون فيلا الليلة! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل نادي ليفربول تحدي قوي ومثير الليلة، حينما يواجه فريق أستون فيلا، فى الجولة ال 16 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يأمل نادي ليفربول فى إستعادة الإنتصارات التى فقدها الفريق فى الآونة الأخيرة والدخول فى معترك المربع الذهبي على أقل تقدير، بينما أبتعد تمامًا عن المنافسة هذا الموسم.

ويمتلك النجم المصري محمد صلاح أرقامًا رائعة أمام أستون فيلا، حيث تمكن من زيارة شباك الفريق فى 5 مناسبات سابقة خلال 5 لقاءات خاضها اللاعب أمام نظيره الإنجليزي، الشئ الذي يؤكد على أن اللاعب إعتاد على هز شباك الفريق المستضيف، مما يمنح بعض التفائل إلى جماهير "الريدز" قبل المواجهة المنتظرة.



كلوب يحذر لاعبيه من التهاون!

وحرص المدرب الألماني يورجن كلوب، المديرالفني لنادي ليفربول،من تحذير لاعبيه من التهاون أمام أستون فيلا، خاصة أن مباريات الفريقين تتسم بالندية والقوة بشكل كبير، كما أن نتائج الفريق فى الفترة الأخيرة لا تتحمل أي إخفاقات جديدة، إذا كان الفريق يطمح للتواجد فى مركز مؤهل لدوري الأبطال.



موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا

ومن المقرر أن يستضيف نادي أستون فيلا غريمة ليفربول اليوم الإثنين، فى الجولة ال16 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، والساعة 8:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية