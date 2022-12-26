شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير..دي يونج يواجه شبح الرحيل فى برشلونة خلال المريكاتو الشتوي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت صحيفة "ذا أثليتك" البريطانية إلى أن الظروف المحيطة فى برشلونة خلال الفترة الحالية تؤكد رحيل النجم الهولندي فرانك دي يونج فى المريكاتو الشتوي القادم، حيث تسعي إدارة الفريق الكتالوني لخروج اللاعب من أجل التخلص من عقده السنوي الضخم الذي يتقاضاه مع الفريق.

وأكدت الصحيفة أن رغبة اللاعب لم تختلف كثيرًا عن فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، حيث يرفض اللاعب الرحيل عن برشلونة والإنضمام إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي، لا سيما أنه يقدم مستوي جيد داخل الفريق الكتالوني، الشئ الذي يشعره بالإرتياح داخل جدران البلوجرانا.



برشلونة تواصل الضغط على دي يونج

وأفادت بعض المصادر الكتالونية إلى أن إدارة الفريق الكتالوني تواصل الضغط فى الفترة الحالية على اللاعب من أجل الموافقة على أية عروض جديدة تقدم له خلال الفترة المقبلة، حيث يخشي مسئولي الفريق للتعرض إلى أي عقبات بشأن قوانين اللعب المالي النظيف التى تهدد الفريق بقوة فى الفترة الحالية.



تشيلسي واليونايتد يجددان التفاوض!

وأفادت بعض المصادر الصحفية أن هناك نية من أندية تشيلسي واليونايتد إلى تجديد مفاوضاتهم بشكل قوي مع دي يونج فى الفترة القادمة، خاصة أن صفقة بيلنجهام ما زالت تحومها بعض الشكوك، يأتي ذلك فى ظل الرغبة المستمرة لأكثر من نادي أوربي آخر التعاقد مع اللاعب.