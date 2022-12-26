انت الان تتابع خبر دولة خليجية تصوّت على مشروع توسيع قانون مقاطعة إسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأحال مجلس الشورى العماني، في وقت سابق من اليوم، مشروعا لتعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل، إلى اللجنة التشريعية والقانونية لاستيفاء الجوانب الإجرائية.

وصرح نائب رئيس المجلس، يعقوب الحارثي، عقب انتهاء الجلسة الاعتيادية، بأن المقترح الجديد يقتضي توسيع نطاق المقاطعة المنصوص عليها، ويفضي إلى تجريم أي شخص يتعامل مع إسرائيل.



وأضاف الحارثي، أن أعضاء المجلس الذين تقدموا بالطلب، أخذو بعين الاعتبار التطور الحاصل في المجالات التقنية، والثقافية، والاقتصادية، والرياضية، واقترحوا إجراء تعديلات إضافية تضمن حظر العلاقات، والتواصل الوجاهي أو الإلكتروني مع إسرائيل على جميع أطياف المجتمع العماني.