انت الان تتابع خبر كربلاء تعلن تعطيل الدوام الرسمي غداً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المحافظ، نصيف الخطابي، في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "يتقدم بأحر التعازي والمواساة الى مراجع الدين العظام والعالم الإسلامي واهالي كربلاء المقدسة بذكرى استشهاد مولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام".وأضاف، أنه "نظراً لوجود مواكب التعزية وفسح المجال امام اهالي كربلاء المقدسة لإجراء مراسيم العزاء واستقبال المواكب الحسينية، تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء المصادف ٢٧ من شهر كانون الاول الجاري للدوائر الحكومية في المحافظة ما عدا الامنية والخدمية منها".