الديوانية تنضم لقائمة المحافظات المعطلة غداً - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر مكتب المحافظ زهير علي الشعلان في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الاخير "قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٧ الموافق الثالث من جمادي الآخرة ١٤٤٤هـ بإستثناء الدوائر الخدمية والدوائر الصحية والمصارف وديوان المحافظة والدوائر الأمنية تيمناً بذكرى إستشهاد السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام ( الرواية الثالثة )".واكد المحافظ ان "استعداد الحكومة المحلية لتقديم كافة التسهيلات اللازمة التي تخدم قضية الزهراء عليها السلام وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الشعائر الحسينية بأكمل وجه وتوفير الدعم المباشر وغير المباشر من خلال التنسيق مع الدوائر الخدمية في المحافظة وبالتعاون مع اصحاب المواكب الحسينية وتأمين ذهاب وإياب الزائرين من والى محافظة النجف الأشرف لغرض إداء الزيارة المباركة".