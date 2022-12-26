انت الان تتابع خبر التعليم تقرر عبور فئة طلابية الى مرحلة دراسية أعلى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أن "قرار هيئة الرأي المتخذ استنادا الى أحكام المادة 12 من قانون هيئة الرأي رقم 9 لسنة 2011 ينص على السماح للطلبة الذين تم شمولهم باحتساب السنة الدراسية 2022/2021 سنة عدم رسوب بالنجاح بالعبور الى مرحلة دراسية أعلى محملين بالمواد التي رقنت قيودهم فيها".واضاف، أن "القرار منح مجالس الجامعات صلاحية معالجة حالات الطلبة المشمولين بالقرار على وفق ما ورد في دليل إجراءات شؤون الطلبة وضوابط القبول وشروطه".