شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب": نعيش فى مرحلة النقل الذكى بفضل توجيهات القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاهتمامه بملف النقل، مؤكدا أنه بفضل توجيهات الرئيس السيسي حدثت طفرة كبيرة في مجال النقل، مما أدي لوصول مصر لمكانة كبيرة في هذا المجال.

وقال النائب علاء عابد، خلال اجتماع اللجنة اليوم: "إننا نعيش في مرحلة النقل الذكي وكل هذا يرجع لتوجيهات القيادة السياسية التي دائما تثبت لنا حرصها أن تكون مصر في مصاف الدول الكبري".

وأضاف عابد، أن اللجنة دائما حريصة على مناقشة كافة الاتفاقيات بحرص حيث أننا حريصين علي أن يكون هناك تعاون دائم مع الحكومة، حيث إن هذا التعاون يثمر عن مشروعات قوانين تهدف لصالح الوطن والمواطن أولا، مؤكدا أن أي اتفاقية أو مشروع قانون يتم مناقشته ودراسته بشكل دقيق .

وتابع رئيس اللجنة:" نعيش في نعمة، ولابد أن نتحمل الظروف، لدينا تكافل اجتماعي واقتصادي، والرئيس قام بأعظم مبادرة اجتماعية سيشهد لها التاريخ وهي "حياة كريمة" التي نقلت القري والريف نقله حضارية كبيرة، مؤكدا أن مصر علي الطريق الصحيح، وهناك دول كثيرة تتمني أن يكون لديها قائد عظيم مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت لجنة النقل والمواصلات، نعت في بداية اجتماعها اليوم، اللواء مصطفي كامل محافظ بورسعيد السابق وعضو مجلس الشيوخ، وقال رئيس اللجنة: ننعي رجلا من رجال القوات المسلحة، وبطلا من أبطال حرب أكتوبر المجيد، برلماني مشهود له بالإخلاص لوطنه ولعمله ولطلابه، وظل يخدم وطنه لآخر لحظة في حياته، مؤكدا أن اللواء مصطفي كامل صاحب سجل وطني حافل بالإنجازات، داعيا المولي عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

جاء ذلك اثناء نظر لجنة النقل والمواصلات، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (597) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية التعديل وإعادة الصياغة الموقعة بتاريخ 24/11/2022 بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك التصديروالاستيراد المجرى، والمتعلقة بالتسهيلات الائتمانية لتوريد عدد 1350 عربة ركاب سكة حديد جديدة المؤرخة في الأصل في 12 ديسمبر 2019 .