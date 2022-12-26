شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة غادة على: مصر تواجه التحديات بالإنجازات والمدن الجديدة ثورة عمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر دولة تواجة التحديات بالإنجازات، مضيفة أن المدن العصرية الجديدة ثورة عمرانية تستهدف واقع أجيال حالية ومستقبل أجيال قادمة.

وأضافت غادة على، أن حجم الإنجازات عظيمة، تضعنا في مصاف الدول التي تحدت المستحيل، متابعة :"ننعم بقيادة سياسية رشيدة طموحة تحلم لمستقبل وطننا وتحقق ما تحلم به بكل إصرار وعزيمة، قيادة سياسية تضع خارطة طريق لمستقبل دولة بما يخدم الأجيال الحالية والقادمة، تاريخ مصر سوف يتحدث عن كل حلقة من حلقات المشروعات القومية وعن بنية تحتية والمشروعات العملاقة التي تحدث نقلة غير مسبوقة في كافة المستويات التنموية والعمرانية لما لها من دور بارز في الحفاظ علي الأمن والسلم الاجتماعي".

وأردفت النائبة غادة على :"سوف يحكي التاريخ عن مرحلة هامة من تاريخ مصر وهي مرحلة التحول من العشوائيات وتوفير مساكن عصرية حضارية وإتاحة ملايين من فرص العمل للشباب، ومن منظور اقتصادي نجد أن كل مدينة عصرية ذكية جديدة وكل مشروع قومي هو في حد ذاته خطوة ايجابية لتصحيح مسار الاقتصاد المصري بما يمثله في من عوامل جذب للاستثمار الاجنبي والمحلي والذي ينعكس بدوره على المؤشرات العالمية عن الاقتصاد المصري ناهيك عن توفير الآلاف من فرص العمل للشباب".