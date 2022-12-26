شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان النائب مصطفى كامل بمشاركة وزراء وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت عصر اليوم، جنازة النائب الراحل مصطفى كامل، عضو مجلس الشيوخ الراحل، من مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، وذلك بمشاركة لفيف من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورجال الدولة.

وشارك عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمراسم الجنازة، منهم النائب أكمل نجاتى، والنائب محمد عمارة، والنائب محمود تركى، كما شارك المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية بمراسم تشييع جثمان النائب مصطفى كامل.

كما شارك بمراسم الجنازة أيضا النائب أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والنائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، والنائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، والنائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، و النائب فرج الدرى، عضو مجلس الشيوخ.

وحضر أيضا من أعضاء مجلس الشيوخ، الدكتورة هبة شاروبيم، والنائب فايز أبو حرب، والنائبة هالة كمال، أمين المرأة بحزب مسقبل وطن بالقاهرة، والنائبة حنان سليمان، والنائب إيهاب أبو كليلة، والنائب سامح الشيمى، إلى جانب المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ.



جانب من الجنازة



جانب من الحضور



نواب أثناء مشاركتهم فى تشييع الجنازة



فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ