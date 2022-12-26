شكرا لقرائتكم خبر عن دي بروين يقارن هالاند بميسي ورونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث النجم البلجيكي كيفين دي بروين، نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن الأداء الكبير الذي يقدمه زميله في الفريق إيرلينج هالاند.

وأكد دي بروين​، على أن النروجي ​إيرلينج هالاند​، من الممكن أن يصل إلى مستوى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على صعيد تسجيل الأهداف.

وأضاف دي بروين في تصريحات صحفية: "هالاند مهووس بالأهداف، هو يملك حاليًا بالفعل ما يقارب من 200 هدف، وسيصل ربما إلى 600 أو 700 أو 800 هدف إذا حافظ على لياقته وواصل القيام بالأمور التي يقوم بها".

وأردف: "هالاند ما زال صغيرًا، ويستمتع بحياته، ويتعامل مع مسيرته في كرة القدم بجدية، هو يحب أن يسجل الأهداف، وأعتقد أن ذلك أكثر الأمور روعة بين الأمور التي يملكها".

