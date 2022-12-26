أجهزة الأمن الروسية تعلن قتل «مخرّبين» أوكرانيين حاولوا دخول روسيا

26 ديسمبر , 2022
شريط أخضر مربوط بشجرة في موسكو، أصبح رمزًا للاحتجاج "الهادئ" ضد الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا (أ ف ب).
أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي) الاثنين أنه قتل مجموعة مخرّبين من أوكرانيا حاولوا العبور إلى منطقة حدودية روسية.
وقال الجهاز المسؤول عن الأمن الداخلي في بيان أوردته وكالات أنباء روسية «نتيجة اشتباك وقع في 25 كانون الأول/ديسمبر 2022، قُتل أربعة مخرّبين حاولوا دخول أراضي منطقة بريانسك من أوكرانيا».
وأضاف بأن أسلحة أجنبية و«متفجرات» كانت بحوزتهم.
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