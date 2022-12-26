أربعة قتلى وفرار عشرات الآلاف من منازلهم بسبب فيضانات وعاصفة في الفيليبين (أ ف ب).

أعلنت السلطات الفيليبينية الإثنين أن أربعة أشخاص قتلوا بسبب الأحوال الجوية السيئة في جنوب الأرخبيل ووسطه، بما في ذلك فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة ودفعت نحو 46 ألف شخص إلى الهرب من منازلهم في جزيرة مينداناو.

وقالت إدارة الدفاع المدني إن شخصين لقيا حتفهما وفقد تسعة آخرون وفر 46 ألفاً بسبب فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة في الجزيرة الواقعة في جنوب الأرخبيل.

وأوضح مكتب الدفاع المدني في مانيلا أن أمطاراً موسمية غزيرة الأحد تسببت بفيضانات في 14 بلدة في مينداناو.

وأكدت فرق خفر السواحل أنها أنقذت أكثر من عشرين عائلة في مدينتي كلارين وأوزاميز في ذروة الفيضانات، مشيرة إلى أن القتيلين سقطا في مدينة خيمينز.

وقال ضابط الحماية المدنية روبنسون لاكر في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» من مدينة جينغوغ إن «المياه ارتفعت حتى مستوى الصدر في بعض المناطق لكن الأمطار توقفت اليوم» الإثنين.

ومن 45700 شخص تم إجلاؤهم من منازلهم، كان 33 ألفاً من سكان جينغوغ.