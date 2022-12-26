26 ديسمبر , 2022
أربعة قتلى وفرار عشرات الآلاف من منازلهم بسبب فيضانات وعاصفة في الفيليبين (أ ف ب).
أعلنت السلطات الفيليبينية الإثنين أن أربعة أشخاص قتلوا بسبب الأحوال الجوية السيئة في جنوب الأرخبيل ووسطه، بما في ذلك فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة ودفعت نحو 46 ألف شخص إلى الهرب من منازلهم في جزيرة مينداناو.
وقالت إدارة الدفاع المدني إن شخصين لقيا حتفهما وفقد تسعة آخرون وفر 46 ألفاً بسبب فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة في الجزيرة الواقعة في جنوب الأرخبيل.
وأوضح مكتب الدفاع المدني في مانيلا أن أمطاراً موسمية غزيرة الأحد تسببت بفيضانات في 14 بلدة في مينداناو.
وأكدت فرق خفر السواحل أنها أنقذت أكثر من عشرين عائلة في مدينتي كلارين وأوزاميز في ذروة الفيضانات، مشيرة إلى أن القتيلين سقطا في مدينة خيمينز.
وقال ضابط الحماية المدنية روبنسون لاكر في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» من مدينة جينغوغ إن «المياه ارتفعت حتى مستوى الصدر في بعض المناطق لكن الأمطار توقفت اليوم» الإثنين.
ومن 45700 شخص تم إجلاؤهم من منازلهم، كان 33 ألفاً من سكان جينغوغ.
كانت هذه تفاصيل خبر أربعة قتلى وفرار عشرات الآلاف من منازلهم بسبب فيضانات وعاصفة في الفيليبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.