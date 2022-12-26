أوكرانيا تطالب باستبعاد روسيا من الأمم المتحدة

26 ديسمبر , 2022
الحرب الروسية الأوكرانية (أ ف ب).
دعت أوكرانيا الإثنين إلى استبعاد روسيا من الأمم المتحدة بعد أكثر من عشرة أشهر على بدء غزو القوات الروسية، وهو مطلب لا فرص له بالنجاح بحيث تتمتع موسكو بحق النقض في مجلس الأمن الدولي.
وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إن «أوكرانيا تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة(...) إلى حرمان روسيا الاتحادية من وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي واستبعادها كلياً من الأمم المتحدة».
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