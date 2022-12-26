شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة: عدد مساعدى ومعاونى الوزراء 159 موظفا فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عدم صحة ما يتردد عن عدد مساعدي ومعاوني الوزراء ورؤساء الأجهزة بالجهاز الإداري للدولة، بالآلاف حيث يبلغ عددهم الفعلي 159 مساعدا ومعاونا، وذلك من واقع قاعدة البيانات الخاصة بذلك بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم، لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد السباعي، وعشرين عضوا آخرين بشأن سياسة الحكومة حول خطة الإصلاح الإداري، وكذلك خطة النهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.

وفي سياق متصل، قال إنه من المقرر أن يعلن الجهاز خلال شهر يناير المقبل الإعلان عن شغل عدة وظائف بعدة جهات منها وظائف ائمة وعمال بوزارة الأوقاف ومهندسين بوزارة الموارد المائية والري وسائقين واخصائي أشعة مؤينة بوزارة الصحة والهيئة المصرية للسلامه البحرية.. نافيا ما تردد بشأن وقف التعينات بالجهاز الإداري للدولة.