شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرة حب وعرفان فى وداع الفقيد اللواء مصطفى كامل تحت قبة "الشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، نعي أعضاء المجلس الراحل النائب اللواء مصطفي كامل، الذي وافقته المنية أمس إثر حادث آليم، مؤكدين أنه كان نموذجا للوطنية في كافة المواقع التي تقلدها فكان مديرا للكليه الحربية ومحافظة بورسعيد، وأخيرا رئيسا للجنة الاسكان سابقا وعضو بمجلس الشيوخ، واتصف في معاملاته بالرقي والتواضع، وسط دموع وتأثر محبيه وتلاميذه.

وقال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الذي نعي البرلماني الراحل، إنه سوف يعلن خلو المقعد بعد تلقيه إخطار من وزير الداخلية.

ونعي المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، الفقيد الراحل اللواء مصطفي كامل فكان بطلا من أبطال القوات المسلحة ووافته المنية عقب مغادرته للجنة الاسكان، إذ ظل يمارس مهامه البرلمانية حتي أنفاسه الأخيرة.

وتقدم وكيلي المجلس بالعزاء لذوي الفقيد، حيث وصف المستشار بهاء أبو شقة، اللواء مصطفى كامل بأنه كان نموذجا صادقا للوطنية الخالصة، في جميع مراحل حياته سواء جنديا مدافعا عن تراب الوطن أو محافظا لبوسعيد التي يشهد له جميع أهاليها بالصدق والأمانة والتفاني في خدمة الوطن والمواطن، ثم نهاية محطات حياته كعضو بمجلس الشيوخ ليؤدي تحت قبته أداء حسنا، أيضا أكدت النائبة فيبي فوزي، أن الفقيد كانت حياته مليئة وثرية بالعمل المخلص الدؤوب، فكان قائدا لقوات الصاعقة ومديرا للكلية العربية، مشيره إلي دوره الهام تحت القبه وحرصه علي حضور جلساته ولجانه حتي سلبت روحه لبارئها بين جنبات المجلس النيابي.

وحرصت الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية المختلفة تحت القبة علي نعي الفقيد، وفي مقدمتها الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن علي لسان النائب حسام الخولي، قائلاً : " جميعنا لنا وقت وساعه، لكن يبقي الذكري والعمل الطيب، وكلنا نشهد علي عمل الفقيد الطيب، أما الذكري ففي كل مجال خدم فيه كان عمله نافعا ناجحا، ولم يتأخر في أداء مهامه أو يتغيب عن جلسة أو اجتماع للجنة".

كذا تقدم النائب إيهاب وهبه، باسم حزب الشعب الجمهوري، بواجب العزاء، مشيراً إلي أن الفقد قل الزمان أن يجود بمثله، وقد تعلم علي يده الكثير أثناء تواجده تحت قبة المجلس، فكان كان رجل بسيط رغم قاماته الكبيرة، كما نعاه النائب ياسر الهضيبي باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد واصفا إياه بالمحارب الشرس في حرب أكتوبر والإداري المتميز، لتنتهي حياته بين زملاءه واصدقاءه.

أيضا جاء نعي حزب حماه الوطن، علي اللواء حاتم حشمت، الذي وصف الفقيد الراحل بكونه من أنبل القادة والرجال فلم يبخل علي أحد بعمله، وأيضا علي لسان اللواء طارق نصير، الذي سنحت له الفرصة الخدمة في الصاعقة المصرية خلال تقلد الراحل مصطفي كامل لها، مشيراً إلي أحد المواقف التي تبرز شخصية الفقيد الفريدة المحبة للوطن والمتواضعة تمثلت في حرصه عند مغادرة الصاعقة إلقاء السلام علي كل جندي وضابط بالوحدات، ايضا نعته النائبة سما سليمان، التي تتلمذت علي يد الفقيد في أكاديمية ناصر العسكرية.

كما نعى النائب سيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الفقيد، مشيراً إلي أن مسيرة حياته تختصر في كلمتين حيث بدأ حياته باختيار خندق الوطن وناضل من أجل تأمين حدوده، وكان القدر أن انتهت حياته في لحظة انتهي فيها من عمل عظيم حيث كان يشاركنا في هذا المجلس. ايضا نعاه حزب الاصلاح والتنمية علي لسان النائبة سلوى الحداد، وكذا تقدم النائب محمد نبيل دعبس عن حزب مصر الحديثة بخالص العزاء لأسرة الفقيد، مشيراً إلي أن مصر فقدت رجلا من أشجع الفرسان أعطي حياته لوطنه واسرته واصدقاءه، وكان دائما ما يفضل مصالح الأخرين علي مصلحته ورجل متواضعا، وقد لمس ذلك من زملائه في نفس السلاح.

وخلال الجلسة ينعي النائب أكمل نجاتي، باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الفقيد الراحل، مشيراً إلى أنه كان معلما ورمزاً في القيادة العسكرية الفريدة ونموذجا يدرس في المحليات وكان داعما للشباب ولا يبخل عليهم بالنصح والتوجيه، وظل يؤدي واجبه بوطنية حتى لحظاته الأخيرة.

ايضا كان نعى النائب المستشار فرج الدري للراحل مصطفي كامل، مشيراً إلى أن القوات المسلحة والحكم المحلي ومجلس الشيوخ والقيم العليا والأخلاق الرفيعة بل مصر جميعا فقدت بطلا من أشرف الرجال وانبلهم خلقا وأعلاهم قدرا، أحد أبطال أكتوبر. وقال "الدري" إنه كان له شرف الجلوس بجواره، و اقسم له أنه لم يسعي إلي أي منصب تقلده وقد شهد الجميع بالفعل في زهده في كل منصب.