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تعرض "لمقاطعة سياسية".. أردوغان يدافع عن رونالدو بعد مونديال قطر

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2022-12-26 | 12:21

تعرض "لمقاطعة سياسية".. أردوغان يدافع عن رونالدو بعد مونديال قطر

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الخليج 365 – رياضة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن اللاعب البرتغالي ، تعرض لـ"مقاطعة سياسية" خلال مونديال قطر 2022 مشيرا إلى أنه "يدعم القضية الفلسطينية".


تصريحات أردوغان هذه جاءت خلال ملتقى شبابي نظمه فرع حزب العدالة والتنمية بولاية أرضروم شرقي البلاد.

وقال أردوغان إن رونالدو والأرجنتيني ليونيل لا يمكن مقارنتهما مشيرا إلى أن الأول تعرض لـ"مقاطعة سياسية"، وفقا لوكالة الأناضول الرسمية التركية.

وأوضح الرئيس التركي بالقول: "لقد أضاعوا رونالدو، للأسف فرضوا مقاطعة سياسية عليه، فحين تدخل رونالدو إلى الملعب قبل 30 دقيقة من نهاية المباراة فأنت تدمره نفسيا وتسحب طاقته منه".

وأضاف أردوغان بالقول: "رونالدو شخص يقف مع القضية الفلسطينية"، حسب قوله.

ولعب رونالدو بديلا مع منتخب البرتغال بعد دور المجموعات في المونديال، إذ دخل احتياطيا في مباراتي سويسرا والمغرب.

وفيما يتعلق بالمباراة النهائية التي جرت بين الأرجنتين وفرنسا، قال أردوغان: "قلت لـ(الرئيس الفرنسي ايمانويل) ماكرون، يجب ألّا تحزن فالأرجنتين لعبت بشكل رائع واستحقت اللقب، فالمنتخب الأرجنتيني كان رائعا في ركلات الترجيح وخبرة ميسي ظهرت في النهائي".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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