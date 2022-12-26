تعرض "لمقاطعة سياسية".. أردوغان يدافع عن رونالدو بعد مونديال قطر

تصريحات أردوغان هذه جاءت خلال ملتقى شبابي نظمه فرع حزب العدالة والتنمية بولاية أرضروم شرقي البلاد.

وقال أردوغان إن رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي لا يمكن مقارنتهما مشيرا إلى أن الأول تعرض لـ"مقاطعة سياسية"، وفقا لوكالة الأناضول الرسمية التركية.



وأوضح الرئيس التركي بالقول: "لقد أضاعوا رونالدو، للأسف فرضوا مقاطعة سياسية عليه، فحين تدخل رونالدو إلى الملعب قبل 30 دقيقة من نهاية المباراة فأنت تدمره نفسيا وتسحب طاقته منه".

وأضاف أردوغان بالقول: "رونالدو شخص يقف مع القضية الفلسطينية"، حسب قوله.

ولعب رونالدو بديلا مع منتخب البرتغال بعد دور المجموعات في المونديال، إذ دخل احتياطيا في مباراتي سويسرا والمغرب.

وفيما يتعلق بالمباراة النهائية التي جرت بين الأرجنتين وفرنسا، قال أردوغان: "قلت لـ(الرئيس الفرنسي ايمانويل) ماكرون، يجب ألّا تحزن فالأرجنتين لعبت بشكل رائع واستحقت اللقب، فالمنتخب الأرجنتيني كان رائعا في ركلات الترجيح وخبرة ميسي ظهرت في النهائي".

