انت الان تتابع خبر القبض على 50 مطلوباً في ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للقيادة ورد لـ الخليج 365 إن"مفارز ودوريات قسم مكافحة الإجرام وقسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وأقسام الشرطة والمراكز الأمنية في المحافظة تمكنوا من إلقاء القبض على (50) مطلوبا للقضاء خلال الممارسات الأمنية في مناطق متفرقة من المحافظة".وأضاف: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المطلوبين، لحين عرضهم على القضاء لينالوا جزاءهم العادل".