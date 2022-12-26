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القبض على 50 مطلوباً في ديالى

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للقيادة ورد لـ الخليج 365 إن"مفارز ودوريات قسم مكافحة الإجرام وقسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وأقسام الشرطة والمراكز الأمنية في المحافظة تمكنوا من إلقاء القبض على (50) مطلوبا للقضاء خلال الممارسات الأمنية في مناطق متفرقة من المحافظة".

وأضاف: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المطلوبين، لحين عرضهم على القضاء لينالوا جزاءهم العادل".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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