انت الان تتابع خبر الأمير لويس يحرج والدته كيت ميدلتون (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شوهد الأمير الصغير لويس ابن الأمير ويليام، وهو يشد ذراع والدته كيت ميدلتون في محاولة لمنعها من الحديث مع الجماهير، الذين توافدوا أمام كنيسة القديسة مريم المجدلية في قصر ساندرينغهام، الذي صادف عيد الميلاد.



وأحرج الأمير لويس والدته، التي حاولت إكمال حديثها مع المتواجدين، كما لفت الأنظار بنفاد صبره وحركاته الطريفة، إذ يبدو أنه ملّ من مجاملات والدته للمتواجدين أمام الكنيسة، فحاول سحبها مرارا.



وتعد هذه المناسبة الرسمية الأولى التي ينضم فيها الأمير الصغير لويس إلى والديه وشقيقيه الأميرين جورج وتشارلوت لإلقاء التحية على الجماهير وتهنئتهم بالميلاد، على الرغم من انضمامه إليهم العام الماضي لكن وفق الإجراءات المشددة لفيروس كورونا.